Hatha Yoga Roubaix

Hatha Yoga

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 18:45:00

fin : 2025-11-12 20:00:00

Date(s) :

2025-11-12 2025-12-17

**Cours ouvert à toutes et tous, niveau débutant et initié**

1h15 de pratique incluant relaxation, respiration, enchainements de postures et méditation pour travailler la souplesse et nos articulations avec des postures qui renforcent et étirent les muscles.

Je vous propose une parenthèse en milieu de semaine pour vous recentrer et ainsi créer votre petite bulle de bien-être.

Des tapis sont à votre disposition, vous pouvez aussi ramener le vôtre et le rajouter au-dessus des tapis proposés pour plus de confort.

_**> Merci de ramener votre tapis, si besoin nous en avons quelques uns sur place.**_

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

**Open to all, beginner and advanced levels**

1h15 of practice including relaxation, breathing, posture sequences and meditation to work on flexibility and our joints with postures that strengthen and stretch muscles.

I suggest a mid-week break to refocus and create your own little bubble of well-being.

Mats are available, or you can bring your own and add it on top of the mats for extra comfort.

please bring your own mat if you need one, as we have a few on site

German :

**Kurs für alle offen, Anfänger- und Fortgeschrittenenniveau**

1h15 Praxis einschließlich Entspannung, Atmung, Verkettung von Haltungen und Meditation, um die Flexibilität und unsere Gelenke mit Haltungen zu trainieren, die die Muskeln stärken und dehnen.

Ich biete Ihnen eine Auszeit in der Mitte der Woche an, um sich zu zentrieren und so Ihre kleine Blase des Wohlbefindens zu schaffen.

Sie können auch Ihre eigene Matte mitbringen und sie für mehr Komfort über die Matten legen.

bitte bringen Sie Ihre eigene Matte mit, wir haben einige vor Ort

Italiano :

**Aperto a tutti, principianti e avanzati**

1h15 di pratica con rilassamento, respirazione, sequenze di posture e meditazione per lavorare sulla flessibilità e sulle nostre articolazioni con posture che rafforzano e allungano i muscoli.

Suggerisco una pausa a metà settimana per riorganizzarsi e creare la propria bolla di benessere.

Sono disponibili tappetini, oppure potete portare i vostri e aggiungerli ai tappetini per un maggiore comfort.

se ne avete bisogno, portate il vostro tappetino; ne abbiamo alcuni in loco

Espanol :

**Abierto a todos, principiantes y avanzados**

1h15 de práctica incluyendo relajación, respiración, secuencias de posturas y meditación para trabajar la flexibilidad y nuestras articulaciones con posturas que fortalecen y estiran los músculos.

Sugiero un descanso a mitad de semana para reenfocarse y crear su propia pequeña burbuja de bienestar.

Hay colchonetas disponibles, o puedes traer la tuya y ponerla encima de las colchonetas para mayor comodidad.

por favor traiga su propia colchoneta si necesita una, tenemos algunas en el sitio

