HATIK – 6MIC Aix En Provence

HATIK Début : 2026-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

IRIS – 6MIC PRÉSENTE : HATIKRetrouvez Hatik en concert au 6MIC pour un show unique accompagné de ses musiciens. L’occasion de découvrir l’univers de son nouvel album “ 1” avec ses titres phares (“Bazar”, “Choré” et “Ma jolie) ainsi que ses plus grands tubes ! Ouverture des portes : 18h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13