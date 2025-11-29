HATS & BOOTS TI LICHOUS Nantes

HATS & BOOTS TI LICHOUS Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

C’est la musique qui les a réunis dans la vie, et à présent sur scène, pour un répertoire Folk et Americana music.HATS & BOOTS est né de cette envie de mettre en commun leurs influences et leurs compositions respectives, en sélectionnant les morceaux qui sonnaient naturellement, pour leurs 2 voix et leur 2 guitares. Ce duo composé de Marine Deleuze et Denis Agenet aura le plaisir d’inviter quelques amis pour un 2ème set en mode Jam, un peu plus blues…Site webSpotifyYoutube

TI LICHOUS Nantes 44200