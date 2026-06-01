Alçay-Alçabéhéty-Sunharette

Haur kantu txapelketa Finale du concours de chants des enfants

Fronton Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La finale du concours de chants des enfants se déroulera sur le fronton d’Alçay..

Vous pourrez écouter et apprécier les voix des enfants de Basse-Navarre, du Labourd et de la Soule qui ont été choisis à l’issue du concours organisé au mois de mai. Venez nombreux soutenir les jeunes artistes. .

Fronton Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Haur kantu txapelketa Finale du concours de chants des enfants

L’événement Haur kantu txapelketa Finale du concours de chants des enfants Alçay-Alçabéhéty-Sunharette a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque