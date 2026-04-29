Barcus

Haur kantu txapelketa Finale du concours de chants des enfants

Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

La finale du concours de chants des enfants se déroulera sur le fronton de Barcus.

Vous pourrez écouter et apprécier les voix des enfants de Basse-Navarre, du Labourd et de la Soule. Venez nombreux soutenir les jeunes artistes. .

Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English :

L’événement Haur kantu txapelketa Finale du concours de chants des enfants Barcus a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque