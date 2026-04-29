Haur kantu txapelketa Finale du concours de chants des enfants Barcus
Haur kantu txapelketa Finale du concours de chants des enfants Barcus dimanche 3 mai 2026.
Barcus
Haur kantu txapelketa Finale du concours de chants des enfants
Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
La finale du concours de chants des enfants se déroulera sur le fronton de Barcus.
Vous pourrez écouter et apprécier les voix des enfants de Basse-Navarre, du Labourd et de la Soule. Venez nombreux soutenir les jeunes artistes. .
Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English :
L’événement Haur kantu txapelketa Finale du concours de chants des enfants Barcus a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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