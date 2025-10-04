Haut-Doubs Festival Pontarlier
Haut-Doubs Festival Pontarlier samedi 4 octobre 2025.
Haut-Doubs Festival
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04 23:30:00
2025-10-04
La 20e édition promet une soirée inoubliable sous le signe du rock légendaire ! Pour marquer cet anniversaire, le festival propose une programmation spéciale Tribute Bands. Avec les meilleurs tribute du moment. For Ever One Tribute U2 TAXIPHONE Tribute Téléphone ACDIC Tribute ACDC
Petite restauration et boissons sur place.
Billetterie en vente à l’office de tourisme de Pontarlier, en ligne ou directement sur place. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 38 14 71 festivest@free.fr
L’événement Haut-Doubs Festival Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS