Haut-Doubs Festival Pontarlier

Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04 23:30:00

2025-10-04

La 20e édition promet une soirée inoubliable sous le signe du rock légendaire ! Pour marquer cet anniversaire, le festival propose une programmation spéciale Tribute Bands. Avec les meilleurs tribute du moment. For Ever One Tribute U2 TAXIPHONE Tribute Téléphone ACDIC Tribute ACDC

Petite restauration et boissons sur place.

Billetterie en vente à l’office de tourisme de Pontarlier, en ligne ou directement sur place. .

Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 38 14 71 festivest@free.fr

