HAUT LES COEURS – JOUR DE FETE – LA LUNA NEGRA Bayonne

HAUT LES COEURS – JOUR DE FETE Début : 2025-11-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Trifouillant avec joie dans le répertoire de la chanson et du cinéma français, trois artistess’interrogent : c’est quoi le bonheur ? Entre culture populaire et oeuvresd’auteurs, ils s’interrogentsur l’amour, l’argent, le travail, l’amitié et se livrent à un festival de punchlines- parfois sensible etsouvent drôle,le trio y met un cœurHaut comme ça !Avec : Émilie DROUET (Chant), Corentin ROTUREAU (Guitare), FrançoisSAUMONNEAU(Contrebasse)

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64