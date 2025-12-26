HAUT LES CŒURS, Sète

HAUT LES CŒURS

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Mélissa, si tes cheveux dépassent de la photo, c’est que le cadre, il est trop petit pour toi ! Itinéraire d’une petite fille à qui l’on prédit un destin extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction. À la conquête de soi, par le rire et en s’affranchissant des codes, Mélissa fait de ses drames une comédie. On passe par toutes les émotions dans ce spectacle qui a déjà séduit de nombreux spectateurs.trices.Durée du spectacle 1h20Avec Mélissa BillardDe Mélissa BillardMise en scène Aude Gogny-GoubertMélissa s’est fait connaître à travers toute la France grâce aux vidéos de son duo Melissa & Fred qui cumulent plusieurs millions de vueset ont fait le tour des journaux télévisés (+10M vues pour La famille parfaite en confinement ).Son premier spectacle co-écrit avec Fred Menuet en 2013, 1 deperdu, 10 façons de se retrouver s’est joué pendant 5 ans à Toulouse, Paris et Avignon.Elle enchaîne ensuite les succès dans différents spectacles comme Toulousain qui triomphe devant plus de 100.000 spectateurs.Mélissa a participé à l’émission Vendredi tout est permis en octobre dernier. L’émission est en attente de diffusion sur TF1. .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

English:

The story of a little girl whose extraordinary destiny is foretold, and who grows up with this conviction. Mélissa turns her drama into comedy, conquering herself through laughter and breaking free of codes. This show, which has already seduced many an audience, is an emotional rollercoaster

