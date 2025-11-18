Haut les cœurs TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Haut les cœurs 27 – 31 décembre TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-27T20:30:00 – 2025-12-27T21:50:00

Fin : 2025-12-31T23:00:00 – 2025-12-31T23:59:00

Au fond, que faut-il faire pour être heureux ?

Après des années à bourlinguer, trois amis s’interrogent en chanson sur l’amour, l’amitié, l’argent, le travail… Trifouillant avec joie dans le répertoire de la musique et du cinéma français, afin de trouver un début de semblant de réponse. S’il y en a une.

Convoquant aussi bien Alexandre le bienheureux que la nouvelle vague, Agnès Jaoui, Sanseverino, ou Pierre Vassiliu, les acolytes se livrent à un festival de punchline parfois sensible et souvent drôle.

Car finalement le bonheur, ne serait-ce peut-être pas tout simplement ce que l’on crée et que l’on partage ensemble, le temps d’un spectacle ou d’une vie. Tant qu’on y met un cœur Haut comme ça.

Avec Corentin Rotureau, François Saumonneau, et Émilie Drouet Marqué. Mis en scène par David Humeau, arrangements par Benoit Gautier.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

