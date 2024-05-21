Haut les filles – Ciné-club Documentaire + Quiz & Rencontre Cinéma La Lanterne Bègles

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-21T20:30:00 – 2024-05-21T22:30:00

Fin : 2024-05-21T20:30:00 – 2024-05-21T22:30:00

Le film

En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et du rock, les femmes iconoclastes réinventent le corps, le désir, l’apparence, à rebours de tous les codes sur la beauté, le vêtement, la décence, le genre. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Le rock usé, pour renaître, avait besoin d’une mue, de changer de rythme, de peau, de langue, de sexe. Le nouveau commando des filles a pris le pas, la parole, et joue la nouvelle manche. Au micro, sur scène ou dans la vie, dix chanteuses charismatiques tournent les pages de soixante ans de rock français.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130

Séance précédée d’un quiz sur les femmes dans le rock animé par Larsene, et suivie d’un échange en partenariat avec la bibliothèque de Bègles cinéma bègles