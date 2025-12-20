HAUT LES PATTES – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

HAUT LES PATTES Début : 2026-02-10 à 11:00. Tarif : – euros.

Genre : Comédie pour enfants — à partir de 5 ansDurée : 50 minUn spectacle plein d’énergie, participatif, poétique et drôleLe père de Billy est un gangster de grande renommée. Mais il s’inquiète pour son fils :« Je me demande si tu feras un bon bandit, Billy. (…) Tu es trop gentil. »Alors il lui donne un vieux pistolet déchargé, une ceinture et un chapeau pour qu’il aille tester sa capacité à faire peur à ceux et celles qu’il croisera sur sa route.Est-ce que Billy, aidé du public, va réussir sa mission… alors que THE FOX rôde ?Une adaptation (anglais français) par Jonathan Perrein du célèbre livre pour enfants (école des loisirs) ‘HAUT LES PATTES !’

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64