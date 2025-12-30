HAUT LES PATTES THEATRE A L’OUEST Auray

HAUT LES PATTES Début : 2026-10-27 à 14:30. Tarif : – euros.

Le père de Billy est un gangster de grande renommée. Mais il s’inquiète pour son fils : ‘Je me demande si tu feras un bon bandit, Billy. (…) Tu es trop gentil.’Alors il lui donne un vieux pistolet déchargé, une ceinture et un chapeau pour qu’il aille tester sa capacité à faire peur à ceux et celles qu’il croisera sur sa route.Est-ce que Billy, aidé du public, va réussir sa mission… alors que THE FOX rôde ?Cette adaptation bilingue anglais du célèbre livre pour enfants (école des loisirs) ‘HAUT LES PATTES !’ est un spectacle plein d’énergie, participatif, poétique et drôle !à partir de 5 ans.Durée 50min.Caractéristiques DétailléesAuteur : Catharina Vlackx – adaptation Jonathan PerreinMise en scène Jonathan Perrein et Pascal MichelAvec Jonathan Perrein et Pascal MichelCompagnie : Koalako

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56