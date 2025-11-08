Haut-parleurs ))) Maison du Geste et de l’Image Paris

Haut-parleurs ))) Maison du Geste et de l’Image Paris samedi 8 novembre 2025.

La Maison du Geste et de l’Image lieu de création dédié à la jeunesse au centre de Paris, lance la 5e édition du projet HAUT-PARLEURS :

Un parcours artistique et citoyen qui donne la parole à la jeunesse.

Accompagné·es par la Compagnie Ultimato, découvrez l’univers du cabaret, libérez votre parole, partagez vos rêves, exprimez votre sensibilité avec l’écriture, le théâtre, la vidéo et le son.

Quand ?

Quelques samedis après-midi de 13h30 à 17h30 du 8 novembre 2025 à 28 mars 2026 + 1 stage aux vacances d’hiver.

Comment ça marche?

Sur inscription / 10€ seulement / Ouvert au Pass Culture.

ON A TOUS QUELQUE CHOSE À DIRE.

EXPRIMEZ-VOUS !

REJOIGNEZ L’AVENTURE !

Parcours artistique et citoyen pour les 14 / 18 ans

Du samedi 08 novembre 2025 au samedi 28 mars 2026 :

gratuit sous condition

Sur inscription

10€ de participation au frais

Ouvert au Pass Culture

Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 18 ans.

Date(s) :

Maison du Geste et de l’Image 42 rue saint-denis 75001 Paris

Maison du Geste et de l'Image 42 rue saint-denis 75001 Paris