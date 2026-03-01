Haute montagne, miniatures à la médiathèque Verlaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Haute montagne, miniatures à la médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Écrire quand l’air se raréfie, quand la page se rétrécit ; écrire entre les formules de politesse, caché.e entre les contraintes ; écrire entre les lignes et par la répétition. Naomie Valovits, autrice en résidence dans les médiathèques de Metz, anime deux ateliers d’écriture.

Dans le cadre de la Résidence d’écriture Poursuite 2026.

Sur inscription.Adultes

0 .

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Writing when the air is thin, when the page is shrinking; writing between polite formulas, hidden between constraints; writing between lines and through repetition. Naomie Valovits, author in residence at Metz media libraries, leads two writing workshops.

As part of the Poursuite 2026 writing residency.

Registration required.

L’événement Haute montagne, miniatures à la médiathèque Verlaine Metz a été mis à jour le 2026-03-02 par AGENCE INSPIRE METZ