Haute montagne, miniatures L’Agora médiathèque-centre social Metz

Ateliers d’écriture.

Écrire quand l’air se raréfie, quand la page se rétrécit ; écrire entre les formules de politesse, caché.e entre les contraintes ; écrire entre

les lignes et par la répétition. Naomie Valovits, autrice en résidence dans les médiathèques de Metz, anime deux ateliers d’écriture.

Dans le cadre de la Résidence d’écriture Poursuite 2026Adultes

L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

English :

Writing workshops.

Writing when the air is thin, when the page shrinks; writing between polite formulas, hidden between constraints; writing between the lines

lines and through repetition. Naomie Valovits, author in residence at Metz media libraries, leads two writing workshops.

As part of the Poursuite 2026 writing residency

