REPETITION OUVERTE ! Venez assiter à une étape de création d’une compagnie accueillie par le NEST venue travailler sur son prochain projet. L’opportunité pour vous de découvrir les coulisses de fabrication d’un spectacle !

Marie-Fleur, après un passé chaotique, enchaîne les petits boulots, Mona est juge d’application des peines, Mathilde, une jeune chercheuse en fin de thèse, Doriane dirige un centre de soins. Dans une ville où il est question d’ouvrir une salle de shoot, elles vont se croiser, se soutenir, s‘aimer peut-être… Après Vers le Spectre, sur la prise en charge des personnes autistes, Maurin Ollès, artiste au long cours du NEST, s’empare d’un autre sujet de société croisant enjeux de santé et politiques publiques la toxicomanie, vue du côté des femmes. Un axe rarement abordé, presque tabou. Comme à son habitude, il a longuement enquêté sur le terrain pour nourrir son projet et affûter son regard. Loin des clichés, il nous propose un récit choral haletant, plein de rebondissements et de sentiments, truffé de musiques et de chansons. Un grand moment de scène, addictif comme une série !Adultes

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr

English :

OPEN REHEARSAL! Come and watch a NEST guest company at work on its next project. This is your chance to get a behind-the-scenes look at the making of a show!

Marie-Fleur, after a chaotic past, works one odd job after another, Mona is a sentence enforcement judge, Mathilde is a young researcher finishing her thesis, and Doriane runs a care center. In a town where there is talk of opening a shooting gallery, they meet, support and perhaps even love each other? After Vers le Spectre, about the care of autistic people, Maurin Ollès, NEST?s long-standing artist, takes on another social issue, combining health issues and public policy: drug addiction, as seen from the perspective of women. A rarely discussed, almost taboo subject. As usual, he conducted extensive fieldwork to fuel his project and hone his eye. Far from clichés, he offers us a breathless choral tale, full of twists and turns and feelings, packed with music and song. A great moment on stage, as addictive as a series!

German :

EINE OFFENE PROBE! Erleben Sie eine kreative Phase eines vom NEST aufgenommenen Ensembles, das an seinem nächsten Projekt arbeitet. Sie haben die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu sehen, wie eine Aufführung entsteht!

Marie-Fleur hat eine chaotische Vergangenheit hinter sich und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, Mona ist Strafvollzugsrichterin, Mathilde eine junge Forscherin, die am Ende ihrer Doktorarbeit steht, Doriane leitet ein Gesundheitszentrum. In einer Stadt, in der ein Fixerraum eröffnet werden soll, begegnen sie sich, unterstützen sich und lieben sich vielleicht sogar Nach Vers le Spectre über die Betreuung von Menschen mit Autismus greift Maurin Ollès, Langzeitkünstler des NEST, ein weiteres gesellschaftliches Thema auf, bei dem es um Gesundheitsfragen und öffentliche Politik geht: Drogenmissbrauch aus der Sicht von Frauen. Ein Thema, das selten angesprochen wird, fast schon ein Tabu. Wie üblich hat er lange vor Ort recherchiert, um sein Projekt zu nähren und seinen Blick zu schärfen. Weit entfernt von Klischees präsentiert er uns eine atemlose Chorerzählung, voller Wendungen und Gefühle, gespickt mit Musik und Liedern. Ein großer Moment auf der Bühne, süchtig machend wie eine Serie!

Italiano :

PROVA APERTA! Venite a vedere una compagnia ospite del NEST al lavoro sul suo prossimo progetto. Questa è la vostra occasione per andare dietro le quinte e vedere come viene realizzato uno spettacolo!

Marie-Fleur, dopo un passato caotico, fa uno strano lavoro dopo l’altro, Mona è un giudice condannato, Mathilde è una giovane ricercatrice che sta terminando la sua tesi e Doriane gestisce un centro di assistenza. In una città in cui si parla di aprire una sala di tiro a segno, si incontrano, si sostengono a vicenda, forse si innamorano? Dopo Vers le Spectre, sulla cura delle persone autistiche, Maurin Ollès, artista di lunga data del NEST, affronta un altro tema sociale in cui salute e politiche pubbliche si intersecano: la tossicodipendenza, vista dalla prospettiva delle donne. È un argomento raramente discusso, quasi un tabù. Come di consueto, l’artista ha condotto un’ampia ricerca sul campo per alimentare il suo progetto e affinare il suo occhio. Lontano dai luoghi comuni, ci offre un racconto corale senza fiato, ricco di colpi di scena e di sentimenti, pieno di musica e di canzoni. Un grande momento sul palco, coinvolgente come una serie!

Espanol :

¡ENSAYO ABIERTO! Ven a ver cómo trabaja una compañía invitada de NEST en su próximo proyecto. Esta es tu oportunidad de ver entre bastidores cómo se hace un espectáculo

Marie-Fleur, tras un pasado caótico, ha ido haciendo un trabajillo tras otro, Mona es jueza de sentencias, Mathilde es una joven investigadora que está terminando su tesis y Doriane dirige un centro de asistencia. En una ciudad donde se habla de abrir una sala de tiroteos, se cruzan, se apoyan, ¿quizá incluso se enamoran? Después de Vers le Spectre, sobre la atención a los autistas, Maurin Ollès, artista de larga trayectoria en NEST, aborda otra cuestión social en la que se cruzan la salud y las políticas públicas: la toxicomanía, vista desde el punto de vista de las mujeres. Es un tema poco tratado, casi tabú. Como de costumbre, ha realizado un amplio trabajo de campo para alimentar su proyecto y afinar su mirada. Lejos de tópicos, nos ofrece un relato coral sin aliento, lleno de giros y sentimientos, repleto de música y canciones. Un gran momento escénico, ¡tan adictivo como una serie!

