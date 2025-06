HAUT’MArN Triathlon le Samedi 05 juillet 2025 Lac de la Liez Peigney 5 juillet 2025 08:00

HAUT’MArN Triathlon le Samedi 05 juillet 2025 Samedi 5 juillet, 08h00 Lac de la Liez Haute-Marne

Début : 2025-07-05T08:00:00 – 2025-07-05T19:00:00

Fin : 2025-07-05T08:00:00 – 2025-07-05T19:00:00

Ce Triathlon a pour ambition de devenir une épreuve incontournable et reconnue dans le paysage triathlétique national, et de permettre à tous, jeunes, débutants ou triathlètes expérimentés, de trouver en Haute-Marne, un triathlon inoubliable, offrant des parcours variés au milieu d’une nature préservée, accueillante et apaisante.

Lac de la Liez Côte de Recey, 52200 Peigney Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est

Triathlon Course à pied Course à vélo