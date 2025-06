HAUT’MARN TRIATHLON Peigney 5 juillet 2025 07:00

Haute-Marne

HAUT’MARN TRIATHLON Lac de la Liez Peigney Haute-Marne

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Tout public

6 courses au programme :

Marcassin (6-9), Chevreuil (10-13), Découverte (XS), Sprint (S) à la Liez, Olympique (M) et Half (L) entre La Liez (natation) et Chaumont (cap).

RETRAIT DES DOSSARDS Un Pass compétition (assurance individuelle) sera complété, signé et réglé par les non-licenciés (ou licenciés FFTRI Loisirs) lors de l’inscription sur place, s’il n’a pas été souscrit en ligne lors de l’inscription.

INSCRIPTIONS SUR PLACE le 05 juillet à partir de 8h et jusqu’à 30 min avant le départ de la course Présentation d’une pièce d’identité, de la licence FFTRI (pour les licenciés) et de l’attestation formulaire Info Santé (majeurs non-licenciés) ou Questionnaire Santé et autorisation parentale (mineurs non-licenciés)

Consulter notre site internet pour plus d’information. .

Lac de la Liez

Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 22 64 11 11 cd52triathlon@gmail.com

