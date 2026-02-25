Hauts-de-France Propres 2026 I Béthisy-Saint-Martin

Béthisy-Saint-Martin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

La 8ᵉ édition de Hauts-de-France Propres vous donne rendez-vous les 6,7 et 8 mars 2026 pour participer à un nettoyage grandeur nature au bord des cours d’eau, en forêt, en ville ou à la campagne.

La 8ᵉ édition de Hauts-de-France Propres vous donne rendez-vous les 6,7 et 8 mars 2026 pour participer à un nettoyage grandeur nature au bord des cours d’eau, en forêt, en ville ou à la campagne. .

Béthisy-Saint-Martin 60320 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 77 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 8th edition of Hauts-de-France Propres will be taking place on March 6, 7 and 8, 2026, when you can take part in a life-size clean-up along rivers, in forests, in towns or in the countryside.

L’événement Hauts-de-France Propres 2026 I Béthisy-Saint-Martin Béthisy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-02-25 par Compiègne Pierrefonds Tourisme