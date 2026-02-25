Hauts-de-France Propres 2026 I Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac
Hauts-de-France Propres 2026 I Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac dimanche 8 mars 2026.
Hauts-de-France Propres 2026 I Choisy-au-Bac
Choisy-au-Bac Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
La 8ᵉ édition de Hauts-de-France Propres vous donne rendez-vous les 6,7 et 8 mars 2026 pour participer à un nettoyage grandeur nature au bord des cours d’eau, en forêt, en ville ou à la campagne.
La 8ᵉ édition de Hauts-de-France Propres vous donne rendez-vous les 6,7 et 8 mars 2026 pour participer à un nettoyage grandeur nature au bord des cours d’eau, en forêt, en ville ou à la campagne. .
Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France +33 3 44 85 33 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 8th edition of Hauts-de-France Propres will be taking place on March 6, 7 and 8, 2026, when you can take part in a life-size clean-up along rivers, in forests, in towns or in the countryside.
L’événement Hauts-de-France Propres 2026 I Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-02-25 par Compiègne Pierrefonds Tourisme