Hauts-de-France Propres Baie de Somme

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

La 9ᵉ édition de Hauts-de-France Propres vous donne rendez-vous, les 6-7-8 mars 2026, pour participer à un nettoyage grandeur nature.

Nombreux lieux de ramassages

– Long Samedi 07 mars à 9h00 rdv 5 grande rue, 80150 Long

– Forêt de Crécy En Ponthieu Samedi 07 mars à 9h30 rdv à la clairière du Muguet, 80150 Crécy-en-Ponthieu

– Réserve Naturelle Baie de Somme Samedi 07 mars à 11h Rue de la Maye, 80550 Le Crotoy

– Forest-Montiers Dimanche 08 mars 9h30 9 rue de la ville, 80120 Forest-Montiers

Et bien d’autres lieux et dates…

Long 80510 Somme Hauts-de-France

English :

The 9th edition of Hauts-de-France Propres will be taking place on March 6-7-8, 2026, and you’re invited to take part in a life-size clean-up.

Numerous pick-up locations:

– Long: Saturday March 07 at 9:00 am rdv 5 grande rue, 80150 Long

– Forêt de Crécy En Ponthieu: Saturday, March 07 at 9:30 am meet at la clairière du Muguet, 80150 Crécy-en-Ponthieu

– Réserve Naturelle Baie de Somme: Saturday, March 07 at 11am Rue de la Maye, 80550 Le Crotoy

– Forest-Montiers: Sunday 08 March 9.30am 9 rue de la ville, 80120 Forest-Montiers

And many other places and dates…

L’événement Hauts-de-France Propres Baie de Somme Long a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre