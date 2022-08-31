Hauts-de-France propres

1068 Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Ramassage de déchets après les grandes marées

Accueil autour d’une boisson chaude départ des groupes pesée des collectes caractérisation des déchets collectés apéritif rencontre avec les associations partenaires pique-nique tiré du sac

Atelier artistique. Ateliers des partenaires, Sortie nature avec un guide ( inscriptions sur place dès le matin)

1068 Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 07 79 01 87

English :

Waste collection after high tides

Welcome with a hot drink departure of groups weighing of collected waste characterization of collected waste aperitif meeting with partner associations picnic art workshop

Art workshop. Partner workshops, Nature outing with a guide (registration on site in the morning)

L’événement Hauts-de-France propres Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2022-08-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME