Hauts-de-France Propres Nouvelle-Église Nouvelle-Église
Hauts-de-France Propres Nouvelle-Église Nouvelle-Église samedi 7 mars 2026.
Hauts-de-France Propres Nouvelle-Église
Nouvelle-Église Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Dans le cadre de l’opération Hauts-de-France Propres , la commune de Nouvelle-Église propose l’opération Village Propre .
Nouvelle-Église 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 35 55 48 mairie@nouvelleeglise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Hauts-de-France Propres Nouvelle-Église Nouvelle-Église a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq