Hauts-de-France Propres Oye-Plage

1005 route des dunes Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre de l’opération Hauts-de-France Propres , l’association des Guides Nature du Platier d’Oye vous invite au nettoyage de la plage .

1005 route des dunes Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France guides.nature@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Hauts-de-France Propres Oye-Plage Oye-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq