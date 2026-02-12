Hauts-de-France Propres Polincove Polincove
Hauts-de-France Propres Polincove Polincove samedi 7 mars 2026.
Hauts-de-France Propres Polincove
Polincove Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Les pêcheurs vous invitent à participer au ramassage organisé dans le cadre de l’opération Hauts-de-France Propres .
Polincove 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 80 20 25 62 patrice.chassin@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Hauts-de-France Propres Polincove Polincove a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq