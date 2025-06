Havange en Fête Havange 5 juillet 2025 18:00

Moselle

Havange en Fête 1 Grand rue Havange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-06 02:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Fête du village, repas et animation musicale suivi du traditionnel feu d’artifice tiré sur l’étang.Tout public

.

1 Grand rue

Havange 57650 Moselle Grand Est +33 3 82 91 04 05

English :

Village fete, meal and musical entertainment followed by the traditional fireworks display on the pond.

German :

Dorffest, Essen und musikalische Unterhaltung, gefolgt vom traditionellen Feuerwerk, das über dem Teich abgefeuert wird.

Italiano :

Festa del villaggio, pasto e intrattenimento musicale seguiti dal tradizionale spettacolo pirotecnico sul lago.

Espanol :

Fiesta en el pueblo, comida y espectáculos musicales seguidos de los tradicionales fuegos artificiales en el lago.

L’événement Havange en Fête Havange a été mis à jour le 2025-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME