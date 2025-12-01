Have fun! Découvre l’anglais! Mours-Saint-Eusèbe
Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2025-12-23 17:30:00
fin : 2025-12-23 18:00:00
2025-12-23
Viens t’amuser avec Yukin, professeure d’anglais et découvre l’anglais à travers des jeux rigolos adaptés à ton âge !
Sur inscription.
Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
English :
Come and have fun with Yukin, our English teacher, and discover English through fun games adapted to your age!
Registration required.
