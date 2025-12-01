Have fun! Découvre l’anglais! Mours-Saint-Eusèbe

Have fun! Découvre l’anglais!

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-12-23 17:30:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

2025-12-23

Viens t’amuser avec Yukin, professeure d’anglais et découvre l’anglais à travers des jeux rigolos adaptés à ton âge !

Sur inscription.

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

English :

Come and have fun with Yukin, our English teacher, and discover English through fun games adapted to your age!

Registration required.

