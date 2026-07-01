Hawa Trio en concert Pelonne
mardi 21 juillet 2026 · Pelonne
Informations pratiques
Pelonne
Hawa Trio en concert
Eglise Pelonne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Embarquez avec Hawa trio en tournée d’été !
Avec Raul Sengupta à la tabla ,Mohammed Alnuma Oud et chant, et Oliver Dover à la clarinette.
Musique du monde et chants arabe d’inspiration Sufi
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Eglise Pelonne 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mairiepelonne@gmail.com
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English :
Join Hawa Trio on their summer tour!
Featuring Raul Sengupta on tabla, Mohammed Alnuma on oud and vocals, and Oliver Dover on clarinet.
World music and Sufi-inspired Arabic songs
L’événement Hawa Trio en concert Pelonne a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale