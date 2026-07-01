Informations pratiques

Pelonne

Hawa Trio en concert

Eglise Pelonne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Embarquez avec Hawa trio en tournée d’été !

Avec Raul Sengupta à la tabla ,Mohammed Alnuma Oud et chant, et Oliver Dover à la clarinette.

Musique du monde et chants arabe d’inspiration Sufi

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Eglise Pelonne 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mairiepelonne@gmail.com

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English :

Join Hawa Trio on their summer tour!

Featuring Raul Sengupta on tabla, Mohammed Alnuma on oud and vocals, and Oliver Dover on clarinet.

World music and Sufi-inspired Arabic songs

L’événement Hawa Trio en concert Pelonne a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale