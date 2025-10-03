HAWAR, NOS ENFANTS BANNIS Prémian

Projection du documentaire Hawar, nos enfants bannis de Pascale Bourgaux. Une histoire poignante sur les femmes yazidies et leurs enfants rejetés. En présence de Rhodi Mellek (visioconférence). En partenariat avec Échos d’ici Échos d’ailleurs.

le Centre Culturel Au Fil des Arts accueille la projection du documentaire Hawar, nos enfants bannis de Pascale Bourgaux, dans le cadre du festival *Échos d’ici Échos d’ailleurs*.

Ce film retrace le parcours d’Ana, une femme yazidie enlevée par Daech en 2014 et contrainte d’abandonner l’enfant né des viols subis. Quatre ans plus tard, elle traverse clandestinement le Kurdistan pour retrouver sa fille Marya, rejetée par sa communauté.

Un témoignage bouleversant sur la résilience, l’amour maternel et les blessures invisibles des conflits.

La projection sera suivie d’un échange en visioconférence avec Rhodi Mellek, réfugiée kurdo-syrienne et présidente de l’agence de presse Hawar News.

Participation libre .

Place Maurice Amans Prémian 34390 Hérault Occitanie

