Hawkins Quintet Blues roots Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Hawkins Quintet Blues roots 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 2026-06-05

Hawkins Quintet Blues roots Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault vendredi 5 juin 2026.

Hawkins Quintet Blues roots

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

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Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Hawkins Quintet Blues roots

L’événement Hawkins Quintet Blues roots Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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