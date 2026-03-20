Hawkins Quintet Blues roots Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Hawkins Quintet Blues roots

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

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Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Hawkins Quintet Blues roots

L’événement Hawkins Quintet Blues roots Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne