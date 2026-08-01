Informations pratiques

Orschwihr

Haxafascht

2 rue de l’Eglise Orschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La Haxafascht vous donne rendez-vous à Orschwihr pour une soirée festive avec DJ, petite restauration et buvette. Un moment convivial pour profiter de l’été au cœur du village.

Les conscrits d’Orschwihr vous invitent à la Haxafascht, une soirée estivale placée sous le signe de la fête et de la convivialité. Installée sur la place de l’Église, cette manifestation rassemble habitants, visiteurs et amis pour partager un agréable moment dans une ambiance chaleureuse.

Dès le début de soirée, une petite restauration et une buvette seront proposées sur place, tandis que le DJ assurera l’animation musicale tout au long de la soirée. L’occasion de se retrouver, de profiter des belles soirées d’été et de faire la fête au cœur du village.

La Haxafascht est un rendez-vous incontournable de l’été à Orschwihr, organisé par les conscrits dans une ambiance simple, festive et ouverte à tous. 0 .

2 rue de l’Eglise Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 07

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English :

Haxafascht invites you to %E0 Orschwihr for a festive evening featuring a DJ, light refreshments, and a bar. A fun, friendly gathering to enjoy the %E9t%E9 in the heart of the village.

L’événement Haxafascht Orschwihr a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller