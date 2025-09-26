Hayati festival Albas

Hayati festival Albas vendredi 26 septembre 2025.

Hayati festival

203 rue de la Carrière Albas Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

La Guinguette d’Albas se transforme le temps d’un week-end pour accueillir un festival de soutien à Gaza, à la Palestine et au peuple palestinien.

Durant 3 jours, vont se succéder groupes de musique, DJs, diffusions de films et de documentaires, cuisiniers, intervenants et artistes pour récolter des fonds

Durant 3 jours, vont se succéder groupes de musique, DJs, diffusions de films et de documentaires, cuisiniers, intervenants et artistes pour récolter des fonds. Le restaurant également reversera la totalité des bénéfices engendré sur le week-end aux association et ONG travaillant à Gaza et en Palestine.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou proposer quelque chose durant le festival hayati@papoteproduction.com .

203 rue de la Carrière Albas 46140 Lot Occitanie +33 6 29 95 84 28 hayati@papoteproduction.com

English :

La Guinguette d’Albas is transformed for the weekend to host a festival in support of Gaza, Palestine and the Palestinian people.

For 3 days, bands, DJs, film and documentary screenings, cooks, speakers and artists will be on hand to raise funds

German :

Die Guinguette d’Albas verwandelt sich für ein Wochenende, um ein Festival zur Unterstützung von Gaza, Palästina und dem palästinensischen Volk zu veranstalten.

Drei Tage lang werden Musikgruppen, DJs, Film- und Dokumentarfilme, Köche, Redner und Künstler auftreten, um Spenden zu sammeln

Italiano :

La Guinguette d’Albas si trasforma per il fine settimana per ospitare un festival a sostegno di Gaza, della Palestina e del popolo palestinese.

Per 3 giorni, band, DJ, proiezioni di film e documentari, cuochi, relatori e artisti saranno a disposizione per raccogliere fondi

Espanol :

La Guinguette d’Albas se transforma durante el fin de semana para acoger un festival en apoyo de Gaza, Palestina y el pueblo palestino.

Durante 3 días, bandas, DJ, proyecciones de películas y documentales, cocineros, conferenciantes y artistas se darán cita para recaudar fondos

