Concert Haydn Mozart Schumann Opéra de Limoges Limoges

Concert Haydn Mozart Schumann

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Orchestre symphonique de l’opéra de Limoges.

Prélude à 19h15 présentation de la soirée par chef le d’orchestre Pavel Baleff

Joseph Haydn, Le soir petite symphonie n° 8 1761.

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto n°10 pour deux pianos et orchestre 1779.

Robert Scumann, ouverture Scherzo et final 1841.

La trilogie des symphonies de Haydn se termine par l’évocation de l’atmosphère du soir.

Le Concerto pour deux pianos de Mozart est une pure merveille qui donne certes une grande importance à l’orchestre, mais souligne la complicité des deux solistes et le jeu d’écho auquel se livrent avec panache les deux pianistes du Duo Jatekok.

Schumann s’attèle à une œuvre qui reflète des expérimentations formelles. L’Ouverture, vive, évoque le genre de l’ouverture de concert, s’ajoute un Scherzo romantique, pour aboutir à un Finale des plus imposant.

Durée 1h30 (dont entracte) .

