HAYDN PAR ALEXANDRE THARAUD – PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes

HAYDN PAR ALEXANDRE THARAUD Début : 2026-06-06 à 19:30. Tarif : – euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVAL PRÉSENTE : HAYDN PAR ALEXANDRE THARAUDARIE VAN BEEK DIRECTIONALEXANDRE THARAUD PIANOGEORG FRIEDRICH HAENDELConcerto grosso en si bémol majeur, op. 3 n°2, HWV 313 (1718)JOSEPH HAYDNConcerto pour piano et orchestre en ré majeur, Hob. XVIII:11 (1782)WOLFGANG AMADEUS MOZARTSérénade n°6 en ré majeur « Serenata Notturna » KV 239 (1776)IGOR STRAVINSKISuite de Pulcinella, pour orchestre K.034 (1924, révision en 1949 ; version ballet en 1919)Entre éclat baroque et raffinement classique, le chef néerlandais Arie van Beek, invité de l’Orchestre pour cette saison, met en valeur l’art du dialogue instrumental au siècle des Lumières. Haendel ouvre la soirée avec son Concerto grosso op. 3 n°2, où les contrastes entre soli et tutti créent une architecture sonore majestueuse. Le pianiste Alexandre Tharaud, dont on connaît le vaste répertoire et les brillants enregistrements de concertos classiques de Mozart et Haydn avec Les Violons du Roy il y a une dizaine d’années, rejoint l’effectif avec le Onzième Concerto de Haydn, œuvre brillante où virtuosité et esprit ludique s’entrelacent. Mozart, avec sa Serenata Notturna, nous rappelle que l’esprit du concerto grosso n’est pas tout à fait oublié dans la seconde partie du siècle, en jouant sur une écriture concertante raffinée, mêlant ses quatre solistes dans une esthétique élégante de la conversation raisonnée. En manière d’écho, Stravinski revisite, dans les années 1920, l’héritage baroque avec la Suite de Pulcinella, inspirée de Pergolèse, où modernité et pastiche s’unissent dans une célébration espiègle du style ancien ouvrant la voie au style « néo-classique » du compositeur.Durée : environ 1h30 avec entracte

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY 1 BOULEVARD DE LA CROISETTE 06400 Cannes 06