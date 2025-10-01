Hayland Rose course virtuelle contre le cancer du sein La Haye-Pesnel
Hayland Rose course virtuelle contre le cancer du sein La Haye-Pesnel mercredi 1 octobre 2025.
Hayland Rose course virtuelle contre le cancer du sein
La Haye-Pesnel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-01
Inscrivez-vous dès maintenant à l’Hayland Rose, virtuel, qui se déroulera du 1er au 31 octobre 2025.
Choisissez de courir ou de marcher où vous voulez, quand vous voulez, tout au long du mois d’octobre et cumulez vos kilomètres pour la bonne cause !
A la fin du mois d’octobre, un classement des meilleurs coureurs et des meilleurs marcheurs sera publié sur la page dédiée à la course
https://courses-virtuelles.com/l-hayland-rose.
N’hésitez pas à défier vos proches, vos amis, vos collègues.
Les bénéfices générés par les inscriptions seront intégralement reversés à Roses en Baie.
Alors tous à vos baskets !
Le club ESCH Athlétisme.
La Haye-Pesnel. .
La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 74 02 34 02 eschathletisme@gmail.com
English : Hayland Rose course virtuelle contre le cancer du sein
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Hayland Rose course virtuelle contre le cancer du sein La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Granville Terre et Mer