Hayland Rose course virtuelle contre le cancer du sein La Haye-Pesnel

La Haye-Pesnel Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Inscrivez-vous dès maintenant à l’Hayland Rose, virtuel, qui se déroulera du 1er au 31 octobre 2025.

Choisissez de courir ou de marcher où vous voulez, quand vous voulez, tout au long du mois d’octobre et cumulez vos kilomètres pour la bonne cause !

A la fin du mois d’octobre, un classement des meilleurs coureurs et des meilleurs marcheurs sera publié sur la page dédiée à la course

https://courses-virtuelles.com/l-hayland-rose.

N’hésitez pas à défier vos proches, vos amis, vos collègues.

Les bénéfices générés par les inscriptions seront intégralement reversés à Roses en Baie.

Alors tous à vos baskets !

Le club ESCH Athlétisme.

La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 74 02 34 02 eschathletisme@gmail.com

