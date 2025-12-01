Hazel Scott par Irina Leach en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Hazel Dorothy Scott (1920-1981) fut une pianiste et chanteuse de jazz de génie.

C’est une enfant prodige ; sa mère étant pianiste classique, elle joue d’oreille les morceaux qu’elle entend et commence à improviser. Elle entre à 8 ans à la Julliard School, et apprend la musique classique, qu’elle intégrera tout au long de sa carrière de pianiste.

A 15 ans, elle fait l’ouverture des concerts de Count Basie, elle enregistre son premier album a tout juste 20 ans et joue rapidement dans les clubs new yorkais où elle côtoie des artistes comme Duke Ellington, Paul Robeson etc. Elle joue aussi à Broadway dans plusieurs comédies musicales comme Singing Out the News (1938) puis Priorities of 1942 (1942).

Devenant de plus en plus célèbre, elle commence une carrière à Hollywood et est la première femme afro-américaine a avoir son propre show télévisé, le Hazel Scott Show, sur DuMont Television Network, à partir de 1950. En 1955, elle enregistre Relaxed Piano Moods, avec Charles Mingus et Max Roach, un de ses albums les plus connus.

Par ailleurs, elle dénonce publiquement la ségrégation raciale et la société misogyne.

En réponse à son engagement, elle voit son émission déprogrammée, des concerts annulés ainsi que des accusations de communisme. Pour fuir les difficultés qu’elle rencontre aux Etats-Unis, elle s’installe en France quelques années. Elle retourne aux Etats-Unis en 1967 où elle finit sa vie sans retrouver le même succès qu’avant.

Encore trop méconnue et sous-estimée, Hazel Scott est une pianiste hors-pair avec une technique légendaire et une grande musicalité.

Irina Leach : piano

Léna Aubert : contrebasse

Paul Lefevre : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards, femmage — La musique d’Hazel Scott continue de résonner, inspirant des générations d’artistes. Irina Leach, Léna Aubert et Paul Lefevre lui rendent femmage pour cette soirée inédite.

Le lundi 29 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le lundi 29 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/