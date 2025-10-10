HBC Nantes – Cesson-Rennes : Saga XXL Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

HBC Nantes – Cesson-Rennes : Saga XXL Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:00 – 22:00

Gratuit : non Payant Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

C’est la 10ème édition de la Saga XXL du HBC Nantes.L’évènement handball hors normesVenez vivre le choc entre le derby entre le HBC Nantes et Cesson au Neodif XXL (Parc des Expo de la Beaujoire)

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://billetterie.hbcnantes.com/fr/regroupement-sagaxxl