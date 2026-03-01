HBCAM63 vs Bègles Place des Bughes Clermont-Ferrand

HBCAM63 vs Bègles

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-21

Venez soutenir les Volcaniques du HBCAM63 à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and support the HBCAM63 Volcanics at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

