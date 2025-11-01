HBCAM63 vs Rennes Place des Bughes Clermont-Ferrand

HBCAM63 vs Rennes Place des Bughes Clermont-Ferrand samedi 1 novembre 2025.

HBCAM63 vs Rennes

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-01 20:00:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Venez soutenir les Volcaniques du HBCAM63 à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and support the HBCAM63 Volcanics at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

German :

Unterstützen Sie die Vulkanier des HBCAM63 im Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

Italiano :

Venite a sostenere i Vulcanici HBCAM63 alla Maison des Sports di Clermont-Ferrand!

Espanol :

¡Ven a apoyar a los volcánicos del HBCAM63 en la Maison des Sports de Clermont-Ferrand!

L’événement HBCAM63 vs Rennes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-09-11 par Clermont Auvergne Métropole