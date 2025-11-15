HBCAM63 vs St-Amand Place des Bughes Clermont-Ferrand
HBCAM63 vs St-Amand Place des Bughes Clermont-Ferrand samedi 15 novembre 2025.
HBCAM63 vs St-Amand
Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
2025-11-15
Venez soutenir les Volcaniques du HBCAM63 à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !
Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and support the HBCAM63 Volcanics at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!
German :
Unterstützen Sie die Vulkanier des HBCAM63 im Maison des Sports in Clermont-Ferrand!
Italiano :
Venite a sostenere i Vulcanici HBCAM63 alla Maison des Sports di Clermont-Ferrand!
Espanol :
¡Ven a apoyar a los volcánicos del HBCAM63 en la Maison des Sports de Clermont-Ferrand!
L’événement HBCAM63 vs St-Amand Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-09-11 par Clermont Auvergne Métropole