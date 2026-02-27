HBCHM Soirée bleu & blanc Champdeniers

HBCHM Soirée bleu & blanc

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Le HBCHM vous donne rendez-vous pour une soirée festive à ne pas manquer !

Venez partager un moment convivial, on compte sur vous pour mettre l’ambiance. .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine animation.hbchm@gmail.com

English : HBCHM Soirée bleu & blanc

