HBCHM Soirée bleu & blanc Champdeniers

HBCHM Soirée bleu & blanc
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le HBCHM vous donne rendez-vous pour une soirée festive à ne pas manquer !
Venez partager un moment convivial, on compte sur vous pour mettre l’ambiance. .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine animation.hbchm@gmail.com
