HCCA vs Saintes Place des Bughes Clermont-Ferrand
Tarif : – –
Début : Vendredi 2025-11-14
Venez soutenir les Dragons du HCCA à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !
Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and support the HCCA Dragons at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!
German :
Unterstützen Sie die HCCA Dragons im Maison des Sports in Clermont-Ferrand!
Italiano :
Venite a sostenere gli HCCA Dragons alla Maison des Sports di Clermont-Ferrand!
Espanol :
¡Venga a apoyar a los HCCA Dragons en la Maison des Sports de Clermont-Ferrand!
L’événement HCCA vs Saintes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-07-22 par Clermont Auvergne Métropole