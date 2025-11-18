HCMP DUNKERQUE

Patinoire du Forum Courchevel Savoie

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-18 19:30:00

fin : 2025-11-18 22:30:00

Date(s) :

2025-11-18

Venez soutenir notre équipe Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan qui reçoivent les Corsaires de Dunkerque

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr

English :

Come and see our team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan against the Corsaires of Dunkerque

German :

Unterstützen Sie unser Team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan , das die Corsaires de Dunkerque empfängt

Italiano :

Venite a sostenere la nostra squadra Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan che accoglie i Corsaires di Dunkerque

Espanol :

Venga a apoyar a nuestro equipo Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan que recibe a los Corsaires de Dunkerque

L’événement HCMP DUNKERQUE Courchevel a été mis à jour le 2025-11-13 par Courchevel Tourisme