HCMP DUNKERQUE Patinoire du Forum Courchevel
HCMP DUNKERQUE Patinoire du Forum Courchevel mardi 18 novembre 2025.
HCMP DUNKERQUE
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 19:30:00
fin : 2025-11-18 22:30:00
Date(s) :
2025-11-18
Venez soutenir notre équipe Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan qui reçoivent les Corsaires de Dunkerque
.
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr
English :
Come and see our team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan against the Corsaires of Dunkerque
German :
Unterstützen Sie unser Team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan , das die Corsaires de Dunkerque empfängt
Italiano :
Venite a sostenere la nostra squadra Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan che accoglie i Corsaires di Dunkerque
Espanol :
Venga a apoyar a nuestro equipo Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan que recibe a los Corsaires de Dunkerque
L’événement HCMP DUNKERQUE Courchevel a été mis à jour le 2025-11-13 par Courchevel Tourisme