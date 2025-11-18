Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

HCMP DUNKERQUE Patinoire du Forum Courchevel

HCMP DUNKERQUE Patinoire du Forum Courchevel mardi 18 novembre 2025.

HCMP DUNKERQUE

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 19:30:00
fin : 2025-11-18 22:30:00

Date(s) :
2025-11-18

Venez soutenir notre équipe Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan qui reçoivent les Corsaires de Dunkerque
  .

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@hcmp-hockey.fr

English :

Come and see our team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan against the Corsaires of Dunkerque

German :

Unterstützen Sie unser Team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan , das die Corsaires de Dunkerque empfängt

Italiano :

Venite a sostenere la nostra squadra Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan che accoglie i Corsaires di Dunkerque

Espanol :

Venga a apoyar a nuestro equipo Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan que recibe a los Corsaires de Dunkerque

