HCMP MORZINE AVORIAZ Patinoire du Forum Courchevel samedi 25 octobre 2025.

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25 22:30:00

2025-10-25

Venez soutenir notre équipe Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan affronter les Pingouins de Morzine-Avoriaz

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr

English : HCMP MORZINE AVORIAZ

Come and see our team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan against les Pingouins de Morzine-Avoriaz

German :

Unterstützen Sie unser Team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan beim Kampf gegen die Pinguine von Morzine-Avoriaz

Italiano :

Venite a sostenere la nostra squadra Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan contro i Penguins di Morzine-Avoriaz

Espanol :

Ven a apoyar a nuestro equipo Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan contra los Pingüinos de Morzine-Avoriaz

