HCMP MORZINE AVORIAZ Patinoire du Forum Courchevel
HCMP MORZINE AVORIAZ Patinoire du Forum Courchevel samedi 25 octobre 2025.
HCMP MORZINE AVORIAZ
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:30:00
fin : 2025-10-25 22:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Venez soutenir notre équipe Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan affronter les Pingouins de Morzine-Avoriaz
.
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr
English : HCMP MORZINE AVORIAZ
Come and see our team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan against les Pingouins de Morzine-Avoriaz
German :
Unterstützen Sie unser Team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan beim Kampf gegen die Pinguine von Morzine-Avoriaz
Italiano :
Venite a sostenere la nostra squadra Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan contro i Penguins di Morzine-Avoriaz
Espanol :
Ven a apoyar a nuestro equipo Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan contra los Pingüinos de Morzine-Avoriaz
L’événement HCMP MORZINE AVORIAZ Courchevel a été mis à jour le 2025-10-21 par Courchevel Tourisme