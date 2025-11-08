HCMP NANTES Patinoire du Forum Courchevel

HCMP NANTES

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez soutenir notre équipe Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan affronter les Corsaires de Nantes

.

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr

English :

Come and see our team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan against les Corsaires de Nantes

German :

Unterstützen Sie unser Team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan beim Kampf gegen die Corsaires de Nantes

Italiano :

Venite a sostenere la nostra squadra Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan contro i Corsaires di Nantes

Espanol :

Ven a apoyar a nuestro equipo Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan contra los Corsaires de Nantes

L’événement HCMP NANTES Courchevel a été mis à jour le 2025-11-03 par Courchevel Tourisme