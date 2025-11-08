HCMP NANTES Patinoire du Forum Courchevel
HCMP NANTES Patinoire du Forum Courchevel samedi 8 novembre 2025.
HCMP NANTES
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08 22:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Venez soutenir notre équipe Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan affronter les Corsaires de Nantes
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr
English :
Come and see our team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan against les Corsaires de Nantes
German :
Unterstützen Sie unser Team Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan beim Kampf gegen die Corsaires de Nantes
Italiano :
Venite a sostenere la nostra squadra Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan contro i Corsaires di Nantes
Espanol :
Ven a apoyar a nuestro equipo Les Bouquetins du Hockey Courchevel Méribel Pralognan contra los Corsaires de Nantes
