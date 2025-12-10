HDL Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

HDL

Jeudi 12 février 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Concert de rap avec le groupe HDL au Molotov Marseille.

HLD a commencé le rap à 13 ans, mais c’est à la sortie du confinement qu’il s’est lancé dans le grand bain en diffusant sa musique sur les réseaux. Si le COVID a immobilisé le monde durant de longs mois, le virus HLD, lui, viendra le secouer, notamment à partir de sa série de freestyles Seklenland qui cumulent plusieurs millions de vues sur Youtube.



Le média de référence Booska-P sera lui aussi contaminé et le fera figurer dans ses 11 à suivre. Deux albums plus tard, l’artiste de Clamart (92) s’est imposé comme une figure montante de la scène street qui a su fédérer un public fidèle, comme en témoignent ses plus de 700 000 auditeurs mensuels sur Spotify. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur booking.molotov@gmail.com

Rap concert with the HDL group at Molotov Marseille.

