HÉ COEUR

Salle culturelle Olargues Hérault

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Depuis la création des Cafés de la Danse, il y a 16 ans, celui du début de l’année est réservé au Hip-Hop.

Ainsi nous avons pu constater l’évolution artistique de ce style de danse qui tout en gardant sa spécificité performante de figures époustouflantes a su se frayer un chemin vers l’artistique de la narration…

Hé Coeur vous touchera, nous n’en doutons pas.

Depuis la création des Cafés de la Danse, il y a 16 ans, celui du début de l’année est réservé au Hip-Hop.

Ainsi nous avons pu constater l’évolution artistique de ce style de danse qui tout en gardant sa spécificité performante de figures époustouflantes a su se frayer un chemin vers l’artistique de la narration…

Hé Coeur vous touchera, nous n’en doutons pas.

Suivi d’un débat avec les artistes et free battle. .

Salle culturelle Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 7 49 85 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since the creation of the Cafés de la Danse 16 years ago, the one at the beginning of the year has been reserved for hip-hop.

We’ve seen the artistic evolution of this style of dance, which, while retaining its specific performance of breathtaking figures, has managed to make its way into the artistic realm of storytelling…

we have no doubt that Hé Coeur will touch you.

L’événement HÉ COEUR Olargues a été mis à jour le 2026-01-21 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC