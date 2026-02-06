Headbang Festival 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Headbang Festival

Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026 de 18h à 23h59. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le 6MIC inaugure la première édition du HEADBANG FESTIVAL, un rendez-vous entièrement dédié au métal dans toute sa diversité, mêlant références incontournables et projets issus des scènes plus confidentielles.

Dans la continuité des soirées HEADBANG CLUB, le festival rassemblera quatorze groupes sur deux jours, parmi lesquels Rise of the Northstar, Carpenter Brut, Ten56., Harakiri for the Sky, Shaârghot ou encore Verdun. Deux scènes, un ensemble de stands et de rencontres, plus de 4 000 festivaliers attendus au cœur de la Provence, le HEADBANG FESTIVAL s’affirme comme un nouveau repère pour celles et ceux qui défendent le métal avec conviction et ouverture.



// Programmation /



Le samedi 7 mars

RISE OF THE NORTHSTAR

TEN56.

AURORE

HEADBUSSA

SOUL SPLITTER

SPLEEN

SORCERER.



Le dimanche 8 mars

CARPENTER BRUT

SHAÂRGHOT

FANGE

HARAKIRI FOR THE SKY

VERDUN

DOODESKADER

YAROSTAN.



Concert debout (aucune place assise). Bar et Snacking sur place. .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The 6MIC inaugurates the first edition of the HEADBANG FESTIVAL, an event entirely dedicated to metal in all its diversity, mixing essential references with projects from more confidential scenes.

