Headkeyz • Lesswinter • High On Wheels SUPERSONIC Paris

HEADKEYZ (22h30)

(Alt rock metal – NB Records – Montpellier, FR)

C’est en plein confinement 2021 que HEADKEYZ, groupe de rock-metal alternatif originaire de Montpellier, voit le jour sous l’impulsion de son frontman, Edge (Adrien Girard).

Le projet puise son ADN dans les riffs abrasifs du rock alternatif des 90’s, la rage du nu metal des années 2000 et les vibrations fuzzy et psychédéliques des 70’s.

En 2022 sort The Cage & The Crown : Chapter I, premier volet d’un diptyque sombre et viscéral, salué par la critique et masterisé à Los Angeles par le légendaire Howie Weinberg (Nirvana, Deftones, The Smashing Pumpkins…).

HEADKEYZ prépare aujourd’hui son grand retour avec le puissant et féroce The Cage & The Crown : Chapter II. Ce nouvel album, engagé et enragé, vient clore ce récit tendu, porté par une énergie brute et une plume à vif. Le groupe poursuit sa descente dans les limbes, peignant d’un noir profond le tableau d’un monde ayant atteint son point de rupture. Quand la course aveugle vers la couronne devient notre propre cage.

Mixé par Thibault Akrich et masterisé par Emerson Mancini (Linkin Park, Mike Shinoda, Paramore, etc.) au studio Demifugue Mastering à Los Angeles, ce second chapitre est bien plus qu’un album : c’est un cri surgissant du chaos.

En 2025, HEADKEYZ rejoint le roster de Rage Tour et assurera plusieurs premières parties des groupes Ultra Vomit et Tagada Jones. Cette même année, la guitariste Stella Cristi rejoint le projet.

Les 3 influences : Arctic Monkeys, A Perfect Circle & Deftones

https://on.soundcloud.com/4vF48BQz5DPjMi8Vwj

https://www.youtube.com/channel/UCfX3uOxUq9g46GyJYwkeDmw

LESSWINTER (21h30)

(Pop rock punk – Besançon, FR)

Lesswinter est un groupe pop/rock aux tendances punk, originaire du Jura . Le groupe mêle la chaleur du pop/rock et l’énergie punk/rock des années 90. Inspiré par les groupes de la scène indépendante, Lesswinter propose un show brut et explosif. Leur premier EP est sorti le 15 décembre.

Les 3 influences : The Cure, Idles, Fontaines D.C.

https://linktr.ee/Lesswintermusic

http://www.youtube.com/@lesswinter

HIGH ON WHEELS (20h30)

(Stoner desert rock – Klonosphere – Paris/Lyon, FR)

High On Wheels est un power trio qui arpente les routes du stoner depuis dix ans. Ils envoient un rock brut bourré d’énergie qui sent bon le sable chaud du désert.

Les 3 influences : Red fang, Kyuss, Fu manchu

https://orcd.co/highonwheels-themonkey

https://www.youtube.com/@highonwheels659

Vendredi 16 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d'une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Rival Sons, BRMC & Greta Van Fleet.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

