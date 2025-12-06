« Healing Resistance », exposition de résidence Galerie Paradise Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre. Tout public

Cette résidence de recherche invite le public à entrer dans un champ vibro-acoustique expérimental, où la galerie Paradise et chaque spectateur deviennent un réceptacle de résonance. Chaque vibration agit ici comme une onde d’ajustement, l’inscrivant dans une architecture plus vaste : celle des sphères harmoniques, où chaque être, chaque élément, chaque battement participe à l’équilibre global.Aux côtés des étudiants de Master 1 Sculpture des Beaux-Arts de Liège, Antoine et Édouard conçoivent un instrument vibratoire singulier, une sculpture qui écoute autant qu’elle émet — permettant à l’espace de respirer, pulser, se synchroniser.Ce dispositif devient un champ magnétique collectif, où les présences humaines et matérielles s’unissent en une sphère sonore commune. En travaillant sur la visualisation des ondes sonores et leurs effets sur la matière, nous rendons perceptible ce lien invisible entre corps, émotion et énergie.C’est une exploration de la guérison comme résonance partagée, une invitation à écouter autrement, à ressentir.Vernissage le vendredi 21 novembre 2025 à 18h30Résidence de recherche du 21 novembre au 6 décembre 2025, du mercredi au samedi, de 14h à 18h, et sur rendez-vous au 06 61 70 80 96.Restitution le 4 décembre

Galerie Paradise Centre-ville Nantes 44000

